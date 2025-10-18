Altın fiyatlarında neler oluyor? Çeyrek altın 10 bin lirayı geçti! İşte 18 Ekim 2025 altın fiyatları
Kaynak : Bengül Arıca
Altın piyasasındaki yükseliş hız kesmiyor. Gram altın ve çeyrek altın haftayı üst üste rekorlar kırarak kapattı. 18 Ekim 2025 ons altın, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları rekor serisini sürdürüyor. Son dönemlerin en çok kazandıran yatırım araçlarından olan altın, vatandaşlar tarafından yakından takip ediyor.
Altın piyasasında en düşük 6 milyon 32 bin lira, en yüksek 6 milyon 240 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün haftanın son işlem gününde yüzde 3,4 artışla 6 milyon 205 bin lira oldu.
Yatırımcılar güvenli liman olarak görülen altına yönelirken hafta boyunca yükselişini sürdüren gram ve çeyrek altında son durum ne oldu? İşte 18 Ekim 2025 altın fiyatları...
18 EKİM 2025 GRAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 5.726,53 TL
Satış: 5.727,34 TL
18 EKİM 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 9.984,00 TL
Satış: 10.201,00 TL
18 EKİM 2025 YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 19.975,00 TL
Satış: 20.386,00 TL
18 EKİM 2025 TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 39.545,31 TL
Satış: 40.333,53 TL
18 EKİM 2025 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Alış: 39.827,00 TL
Satış: 40.585,00 TL
18 EKİM 2025 ONS ALTIN FİYATLARI
Alış: 4.250,52 dolar
Satış: 4.251,12 dolar