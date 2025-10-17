Altın fiyatları uçtu gitti! Gram altın, çeyrek altın rekor üstüne rekor kırıyor! İşte 17 Ekim 2025 altın fiyatları
Kaynak : Bengül Arıca
Hafta boyu rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları 17 Ekim 2025 Cuma günü yine rekor tazeledi. Ons altın 4 bin 350 doları aştı. Peki gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte altın piyasasında son durum...
Altın fiyatlarındaki yükseliş dur durak bilmiyor. ABD ile Çin arasında giderek tırmanan gerilim ve küresel ekonomideki gelişmelerle rekor serisini sürdürüyor.
Altın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, dün günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.
Özellikle gram altın ve çeyrek altın güçlü yükselişini sürdürerek yeni bir rekor kırarken, yatırımcılar ve vatandaşlar kuyumculara akın etti. 17 Ekim 2025 altın piyasasında son durum ne oldu? İşte serbest piyasada gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları...
17 EKİM 2025 GRAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 5.895,68 TL
Satış: 5.896,78 TL
17 EKİM 2025 ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
Alış: 10.100,000 TL
Satış: 10.205,00 TL
17 EKİM 2025 YARIM ALTIN FİYATLARI
Alış: 20.199,00 TL
Satış: 20.408,00 TL
17 EKİM 2025 TAM ALTIN FİYATLARI
Alış: 38.773,68 TL
Satış: 39.547,01 TL
17 EKİM 2025 CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI
Alış: 40.299,00 TL
Satış: 40.655,00 TL
17 EKİM 2025 ONS ALTIN FİYATLARI
Alış: 4.358,75 dolar
Satış: 4.359,27 dolar