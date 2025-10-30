GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAlmanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor
HaberlerGündem Haberleri Almanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor

Almanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor

30.10.2025 - 14:37Güncellenme Tarihi:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Alman köprüsü, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.

1Almanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor

Göksu Nehri üzerine 1929 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü ismi verilen 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğindeki 12 ayak ve 7 kemerden oluşan tarihi köprü, sonbaharda kartpostallık görüntüler sunuyor.

2Almanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor

Göksu Nehrini çevreleyen kavak ağaçları, sarı ve yeşil renk tonlarıyla Alman Köprüsü'nde manzara oluşturuyor.

3Almanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor

Demiryolu ulaşımında kullanılan köprüdeki sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi.

4Almanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor