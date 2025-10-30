Almanlar Adıyaman'da inşa etti! İlçede sadece bir noktadan görülüyor
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki Alman köprüsü, sonbahar renkleriyle ayrı bir güzelliğe büründü.
Göksu Nehri üzerine 1929 yılında Almanlar tarafından inşa edildiği için Alman Köprüsü ismi verilen 280 metre uzunluğunda, 35 metre yüksekliğindeki 12 ayak ve 7 kemerden oluşan tarihi köprü, sonbaharda kartpostallık görüntüler sunuyor.
Göksu Nehrini çevreleyen kavak ağaçları, sarı ve yeşil renk tonlarıyla Alman Köprüsü'nde manzara oluşturuyor.
Demiryolu ulaşımında kullanılan köprüdeki sonbahar güzelliği dron ile görüntülendi.
