GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti
HaberlerGündem Haberleri Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

18.02.2026 - 22:15Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AKSARAY (İHA)

Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1

Edinilen ilk bilgilere göre olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi.

2Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

3Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Ekiplerin yaptığı incelemede silahla vurulmuş halde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

4Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Ağır yaralı şahıs da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

5Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

BOŞANDIĞI EŞİNİ VE YEĞENİNİ, 2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ

Aksaray'da silah sesleri ihbarı üzerine girilen evde 1’i kadın 2 kişinin cansız bedenlerinin bulunması, ağır yaralı 1 kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

6Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen Tolga Kuş ve Kübra Kılıç'ın, boşandığını saptadı.

7Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Kübra Kılıç'ın da eşinden boşandıktan sonra 1'i kız 2 çocuğuyla birlikte olayın gerçekleştiği evde yaşamaya başladığı belirlendi.

8Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Tolga Kuş'un, bugün eve giderek kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş edip yaraladığı, ardından Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a ateş ettikten sonra da ayna tabancayı başına dayayıp intihar ettiğini tespit etti.

9Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti

Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.