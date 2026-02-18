Aksaray'da eski koca dehşet saçtı: Boşandığı eşini ve yeğenini çocuklarının gözü önünde katletti
Aksaray'da bir evde 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu. 2 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı bir kişi de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre olay, Büyük Bölcek Mahallesi, Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan Apartmanı’nın ikinci katında meydana geldi.
Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı incelemede silahla vurulmuş halde bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.
Ağır yaralı şahıs da kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
BOŞANDIĞI EŞİNİ VE YEĞENİNİ, 2 ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETMİŞ
Aksaray'da silah sesleri ihbarı üzerine girilen evde 1’i kadın 2 kişinin cansız bedenlerinin bulunması, ağır yaralı 1 kadının da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi ile ilgili olayın ayrıntıları ortaya çıktı.
Olayın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ölen Tolga Kuş ve Kübra Kılıç'ın, boşandığını saptadı.
Kübra Kılıç'ın da eşinden boşandıktan sonra 1'i kız 2 çocuğuyla birlikte olayın gerçekleştiği evde yaşamaya başladığı belirlendi.
Tolga Kuş'un, bugün eve giderek kapıyı açan eşi Kübra Kılıç'a, çocuklarının gözü önünde ateş edip yaraladığı, ardından Kılıç'ın yeğeni Zeynep Ayaz'a ateş ettikten sonra da ayna tabancayı başına dayayıp intihar ettiğini tespit etti.
Olaya tanık olan çiftin 2 çocuğu ise devlet koruması altına alındı.