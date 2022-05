Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi derbiden sonra yıldız futbolcuyu eleştirdi! 'Sen Fener'in topçusu değilsin'

Takımın en iyisi mükemmel performansı ile Ferdi idi... Bunun dışında yine ciddi maç eksiği olan Nazım Sangare'yi çok beğendim. Tisserand da beklediğimden çok daha iyiydi. Altay da ikinci yarı iki kritik kurtarışla 1 puanda pay sahibi oldu. İrfan Can her zamanki gibi bitikti. Buna ilaveten her kazanılan serbest vuruşu kullanmak istemesi de büyük egoistlikti. Beşiktaş'ta Emirhan ve Serdar iyi mücadele etti. Josef de her zamanki gibi görevini yaptı. Batshuayi ise kendisine bakmadığından çok güçsüzdü. Gerçek Batshuayi asla bu değil.