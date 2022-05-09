Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi derbiden sonra yıldız futbolcuyu eleştirdi! 'Sen Fener'in topçusu değilsin'

FATİH DOĞAN

Kim kazansa diğeri üzülecek, belki de geleceğine bir çizik atılacaktı. Ne üzdüler ne de üzüldüler! Oyunu da skoru da arafta bıraktılar. Valerien İsmael "Ben elimden geleni yaptım. Ofsayttan bu kadar basit, bu kadar amatörce gol yiyeceğimizi ve de Batshuayi'nin penaltı da kaçıracağını hesaba katmadım!" dese haklı çıkabilir. Ghezzal ilk penaltıyı da bırakmamalıydı. Ancak sahaya sürdüğü 11'de zafiyetler ve riskler vardı. 2 stoper olmasa da üçlü savunmanın solunda Umut'la başlaması, ileride Larin-Batshuayi ikilisi arkasında Ghezzal'ı oynatarak derbide yaptığı deneme riskliydi. Verim de alamadı.