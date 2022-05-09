Ahmet Çakar canlı yayında sinek yedi derbiden sonra yıldız futbolcuyu eleştirdi! 'Sen Fener'in topçusu değilsin'
Beyaz TV yorumcularından Ahmet Çakar'ın dün akşam 'Beyaz Futbol' programında bardağa konan bir sineği önce yakalaması ve ardından yemesi sosyal medyada olay yarattı. Derbinin ardından yorumlarda bulunan eski hakemin Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusunu hedef alması ise dikkat çekti. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının yansımaları...
Dün akşam sonunu merakla beklenen Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde ezeli rakipler puanları paylaşırken, ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın Beyaz Futbol programında yaptığı hareket sosyal medyada 'TT' oldu. Çakar'ın bardağa konan sineği yakalayıp ardından yemesi izleyenlerde şok etkisi yaratırken, eski hakemin 1-1 sonuçlanan maçtan sonra sarı lacivertli yıldızı hedef alması ise büyük dikkat çekti. İşte Beşiktaş - Fenerbahçe maçının ardından yazar yorumları...
BÜLENT TİMURLENK
Derbi üzerine düşünen, oyun planı hakkında cümle kuran kim varsa onları taca atıp başladı iki teknik adam. Beşiktaş, Ghezzal'lı kanadından, Fenerbahçe de Mert Hakan'ı yakın tuttuğu İrfan Can'ın kanadından rakibi tehdit edecekti. İki hocanın da ters kanada yüklenmesi ilginçti doğrusu. Valerien İsmael'in tüm eksiklerine rağmen üçlü defanstan dönmeyeceğini tahmin ediyorduk ama ufak bir dokunuşu rakibin solunu yormaya yönelikti.
Üçlü defansın önünde dörtlü ve Larin-Batshuayi'nin ardından sola yatık oynayan Ghezzal. Fenerbahçe'nin seri galibiyetlerinde çilingir sağda İrfan-Mert Hakan ve kanattan gelen Samuel idi. İsmail Kartal da rakipte Kenan'ı gözüne kestirmiş, Rosier'in yokluğunda takıma soldan yüklen emrini vermişti… Serseri bir topun Novak'ın önünde kalması, ardından yaptırdığı penaltı, yetmedi Kenan'a yaptığı penaltı...
Kim ve Serdar'ın yokluğunda Gustavo da Crespo'yu aratırken Fenerbahçe bir penaltının kaçtığı, birinin gol olduğu oyunu ev sahibine verdi. Beraberlik Fenerbahçe için yeterliydi ama 5.'lik yarışı ve taraftarı önünde kazanmak için Beşiktaş'ın hızını kesen İsmael oldu. Kartal'ın hocası, son çeyrekte 4 değişiklikle oyunu rakibine verdi.
ERMAN TOROĞLU
Maç hızlı başladı ama futbolcular emniyet kemerlerini takmamışlardı. Öyle pozisyonlar oldu ki birbirlerine bodoslama dalıyorlardı. Bu durumdan hakem bile korktu. Nitekim maç 'bir an evvel bitsin' diye normal uzatmaların hiçbirisini oynatmadı. Sezon sonu olmasına rağmen heyecanlı bir maçtı. Kalite yoktu ama mücadele iyiydi. İlk 20 dakika iki takım da sinirliydi. Maç bittikten sonra da çok güzel görüntüler vardı. Beşiktaş teknik adamının sanki seneye iyi işler yapacakmış gibi bir görüntüsü var. Mesela Emirhan'ı şu maçta 90 dakika kullandı, iyi de yaptı.
Şimdi bu teknik adama bakıyorsunuz; bir de Galatasaray'ın teknik adamına bakıyorsunuz, ikisinin arasında büyük fark var. Tribünde seyirci olunca maçlar keyifli oluyor. Yemeğin tuzu biberi onlar... İki takımda da sakat oyuncular var, tamam... Ama bu eksiklikler çok da fark edilmedi. Beşiktaş bir penaltı kaçırdı, bir topu da direkten döndü. Dün akşamın şanssız takımıydı... Beşiktaş yukarıya yaklaşmak istedi ama olmadı. Bu maça bu kadar seyircinin gelmesi, bayram havası güzel bir şey...
İki takım da taktik faule yeltendi; hakem bunu engelleyemedi. Düdük çalarak maçın temposunu yavaşlattı. Çünkü maçın ipini elinden kaçırmak istemedi. Bazı jokeyler vardır ya 'birinci gelmesin' diye atın gemini çekerler; onun gibi... 'Maç ne kadar yavaş oynanırsa hakem için o kadar avantajlıdır' prensibini bazı abilerine bakarak sahada başarıyla uyguladı. Ne şiş yandı ne kebap!
AHMET ÇAKAR
Sezonun son derbisinde kazanan olmadı ama özellikle ilk yarı tam bir dövüş vardı. Sahanın her yerinde çok konsantre olmuş Beşiktaş, rakibine bastı, top yaptırmadı, kazandığı toplarla da süratle çıkmayı düşündü. Fakat ilk gol çok erken geldi. Kornerden dönen topu Ferdi tamamladı ve Novak ilk etapta ofsaytmış gibi görünse de -ki sonra ofsayt olmadığı kesin anlaşılıyor tamamlayıp golü yaptı.
Bu golden hemen sonra Novak bu sefer Beşiktaş'ın imdadına yetişti. Bilerek, isteyerek ceza alanı içinde elle oynadı fakat Batshuayi, penaltıdan yine yararlanamadı. İşte bundan sonra kritik bir dakika var. Serdar Dursun niye Fenerbahçe'nin santrforu olamayacağını ispat edercesine İrfan Can'ın önüne yuvarlaması gereken topu kaleye vurdu.
Büyük takımın santrforu, İrfan Can'ın önüne bırakır. Daha sonra kazanılan bir penaltı daha, bu sefer Ghezzal, Beşiktaş'a beraberliği getirdi. İkinci yarı özellikle ilk yarım saat Beşiktaş, Fenerbahçe'yi hapsetti. Larin'in kaçırdığı gollerden biri ağları bulsa dün gece sonuç çok farklı olurdu. Ama Beşiktaş tempoyu o kadar yüksek tuttu ki son 20 dakika onlar da yoruldular ve maç neredeyse maçın başında atılan iki golle berabere bitiverdi.
Dünkü derbi inanın bana hakem için çok çok zordu. Ama Arda Kardeşler beni şaşırttı. Tabii ki pozitif yönden. Mükemmel bir maç yönetti. Verdiği iki doğru penaltının yanında gösterdiği kartlar, faul tespitleri ve en önemlisi sakin kalabilmesi kusursuzdu. Böyle zor bir derbiyi Türkiye'de her hakem Arda Kardeşler gibi mükemmele yakın yönetemez.
FATİH DOĞAN
Kim kazansa diğeri üzülecek, belki de geleceğine bir çizik atılacaktı. Ne üzdüler ne de üzüldüler! Oyunu da skoru da arafta bıraktılar. Valerien İsmael "Ben elimden geleni yaptım. Ofsayttan bu kadar basit, bu kadar amatörce gol yiyeceğimizi ve de Batshuayi'nin penaltı da kaçıracağını hesaba katmadım!" dese haklı çıkabilir. Ghezzal ilk penaltıyı da bırakmamalıydı. Ancak sahaya sürdüğü 11'de zafiyetler ve riskler vardı. 2 stoper olmasa da üçlü savunmanın solunda Umut'la başlaması, ileride Larin-Batshuayi ikilisi arkasında Ghezzal'ı oynatarak derbide yaptığı deneme riskliydi. Verim de alamadı.
Batshuayi bu yapıda yokları oynarken ayakta kalan taraf Larin'di. Valerien hoca, aldığı risklerde tek Kenan'dan verim elde etti. Orta üçlünün sağında iki yönlü çok verimliydi. İki kez Rossi'yi keserek etkisizleştirdi, hem de ataklara katılarak Beşiktaş'taki en iyi maçlarından birini oynadı. Emirhan da ilk yarıda ince pasları ile iyi izler bıraksa da Atiba ile başlamasını tercih ederdi! Ayrıca Ghezzal'ı çıkarması, hocanın galibiyetten vazgeçmesiydi.
Süper Lig'de skora en çok etki eden orta sahaya sahip olan Fenerbahçe'de Crespo'nun yokluğu hissedildi. Gustavo fiziksel olarak ayakta kalsa da Crespo'nun yerini dolduramadı. Zajc-Crespo-Mert Hakan üçlüsünün uyumlu ve güçlü efektini oluşturamadı. F.Bahçe'de İrfan, günün vasat isimlerindendi. Ne oyunda ne de her topun başına geçtiği frikiklerde bir fark oluşturamadı. İsmail Kartal değiştirmekte biraz geç bile kaldı.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Dün geceki derbide ilk 10 dakika gerilim filmi gibiydi. Yabancı maddeler yüzünden oyun iki defa durdu. Hemen sonra Larin, kale çizgisine yakın golü çıkardı. Devamında da Novak, takımını öne geçirdi. Santrayla beraber Beşiktaş penaltı kazandı, Batshuayi kaçırdı. Hemen arkasından Ferdi müthiş bir kademe ile mutlak golü önledi. İlerleyen dakikalarda oyun normale döndü.
Beşiktaş daha ağırlıklı oynuyordu ve ikinci penaltıyla beraberliği de sağladı. Devre sonuna kadar da oyunu domine etti Beşiktaş. Fenerbahçe bu bölümde oyunu tutamadı. İkinci devre 15 dakikalık müthiş bir Beşiktaş baskısı vardı. Önce Larin, Altay'a takıldı. Sonra kafa vuruşu direkten döndü. Beşiktaş'ın aşırı tempodan yorulması ile birlikte 65'ten sonra Fenerbahçe dengeyi kurduğu gibi ileriye çıkışlara da başladı. Sonra İsmael arka arkaya oyuncu değişikliklerine gitti. Bu şekilde düzen de bozulmuş oldu.
Oyun Fenerbahçe'nin kontrolünde beraberlikle noktalandı. İsmail Kartal'ı tebrik ediyorum. Fenerbahçe dün çok iyi bir sonuç aldı. Çünkü rekor eksiklerden dolayı, 4 tane ciddi maç noksanı olan oyuncu sahadaydı. Bilhassa stoperler sorunluydu. Örneğin Novak gol atsa da hazır olmadığından iki gereksiz penaltıya neden oldu. Ama yine de elinden geleni sahaya yansıttı.
Takımın en iyisi mükemmel performansı ile Ferdi idi... Bunun dışında yine ciddi maç eksiği olan Nazım Sangare'yi çok beğendim. Tisserand da beklediğimden çok daha iyiydi. Altay da ikinci yarı iki kritik kurtarışla 1 puanda pay sahibi oldu. İrfan Can her zamanki gibi bitikti. Buna ilaveten her kazanılan serbest vuruşu kullanmak istemesi de büyük egoistlikti. Beşiktaş'ta Emirhan ve Serdar iyi mücadele etti. Josef de her zamanki gibi görevini yaptı. Batshuayi ise kendisine bakmadığından çok güçsüzdü. Gerçek Batshuayi asla bu değil.