Ahi Evran'ın mesleğini kadın eliyle diriltti! 800 yıllık dericilik geleneğine modern tasarım getirdi

Kırşehir'de dericilik üzerine kurslar vermeye başladım. Geleneksel tekniklerle modern tasarımları birleştiriyorum. Hazır ürünler yerine insanların hayallerini tasarlamayı tercih ediyorum. Ürünlerin tamamı el işçiliğiyle yapılıyor" dedi.



Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Eyüp Temur ise kadın zanaatkarların ortaya koyduğu çalışmaların önemine dikkat çekerek, "Kadınlarımız el sanatları üretmeye devam ederek. Bacıyan-ı Rum teşkilatının ruhunu yaşatıyor. 800 yıllık gelenek yeniden canlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da bu tür çalışmalara büyük önem veriyor ve incelemeler sonucunda zanaatkâr belgeleri veriyor. Çarşı içinde farklı sanat dalları da sergileniyor" şeklinde konuştu.