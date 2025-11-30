GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAğrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor
HaberlerGündem Haberleri Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor

Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor

30.11.2025 - 14:56Güncellenme Tarihi:

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızının en canlı tonlarına bürünürken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar kartpostallık manzaralar eşliğinde doğayla iç içe vakit geçiriyor.

1Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor

Sonbaharın gelişiyle birlikte Patnos’ta sararan yaprakların ovayla bütünleşen görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

2Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor

Doğanın renk paletini cömertçe sergilediği bu dönemde bölgedeki her nokta adeta birer tabloyu andırıyor.

3Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor

Patnos merkeze bağlı Çakırbey ve Aşağı Göçmez köylerinde ağaçlar, sonbaharın etkisiyle yeşilden sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına dönüştü.

4Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor

Bu renk değişimi, özellikle piknik alanlarının yoğun olarak kullanıldığı bölgede ziyaretçilerin ilgisini artırdı.

5Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor

Hafta sonlarını doğayla iç içe değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dereler ve yapay göllerin çevresini tercih ediyor.

6Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor