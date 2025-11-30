Ağrı'nın Patnos ilçesi de nasibini aldı: Görenler şaşkına dönüyor
30.11.2025 - 14:56Güncellenme Tarihi:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde sonbaharla birlikte ağaçlar sarı, turuncu ve kırmızının en canlı tonlarına bürünürken, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar kartpostallık manzaralar eşliğinde doğayla iç içe vakit geçiriyor.
1
Sonbaharın gelişiyle birlikte Patnos’ta sararan yaprakların ovayla bütünleşen görüntüsü kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.
2
Doğanın renk paletini cömertçe sergilediği bu dönemde bölgedeki her nokta adeta birer tabloyu andırıyor.
3
Patnos merkeze bağlı Çakırbey ve Aşağı Göçmez köylerinde ağaçlar, sonbaharın etkisiyle yeşilden sarı, turuncu ve kırmızının farklı tonlarına dönüştü.
4
Bu renk değişimi, özellikle piknik alanlarının yoğun olarak kullanıldığı bölgede ziyaretçilerin ilgisini artırdı.
5
Hafta sonlarını doğayla iç içe değerlendirmek isteyen vatandaşlar, dereler ve yapay göllerin çevresini tercih ediyor.
6