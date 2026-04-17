Ağrı'da köylüler imece usulü fidan dikimine başladılar: Traktörünü alan geldi, binlerce fidan toprakla buluştu!
Ağrı'nın Patnos ilçesinde eşine az rastlanır bir dayanışma hikayesi yazılıyor! Hiçbir resmi kurumdan yardım almadan, tamamen kendi imkanlarıyla bir araya gelen duyarlı vatandaşlar, bozkırı yeşile boyamak için dev bir imece başlattı. Traktörleriyle tarlaları süren, kazma ve kürekleriyle fidan çukurları açan köy sakinleri; genç-yaşlı demeden binlerce fidanı toprakla buluşturdu.
Ağrı'nın Patnos ilçesinde vatandaşlar, imece usulüyle fidan dikerek örnek bir dayanışmaya imza attı.Ağrı'nın Patnos ilçesinde duyarlı vatandaşlar, daha yeşil bir gelecek için harekete geçti. Kendi imkânlarıyla bir araya gelen köy sakinleri, önce traktörle araziyi işleyerek fidan dikimine uygun hale getirdi, ardından kazma ve küreklerle açılan çukurlara fidanları tek tek toprakla buluşturdu.
İmece usulü gerçekleştirilen çalışmada genç-yaşlı demeden herkes el birliğiyle çalışırken, dikilen fidanlar özenle yerleştirilip can suyu verildi. Tamamen gönüllülük esasına dayanan etkinlikte herhangi bir kurum ya da kişiden destek alınmadı.
Köy sakinlerinden Reva Sarıoğlu, amaçlarının çocuklara daha yeşil bir hayat alanı bırakmak olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza yeşil bir alan bırakmak için kendi imkânlarımızla fidan dikiyoruz. İleride onların rahatlıkla oynayabileceği ve gölgesinde vakit geçirebileceği bir alan oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.