Ağrı'da kış öncesi son hazırlık! Domatesin başına oturdular

İlçede yaşayan Merve Aşar, kışlık menemen konservesinin yapılışı hakkında bilgi vererek, pazardan aldıkları 30 kilo domatesten yaklaşık 50 kavanoz menemen konservesi çıktığını belirtti. Aşar, "Hazırladığımız domates ve biberler kazanda 2 saat odun ateşinde kaynıyor, kaynamanın ardından bunu cam kavanozlara dolduruyoruz ve uyutmaya bırakıyoruz. Uyutma işlemi ise 3 gün sürüyor, şişeleri bezlere sarıyoruz, şişelerin sıcaklığı yavaş yavaş azalıyor, böylece kapakları hava almayacak şekilde sıkıca kapanıyor. Kış aylarında ise bu konserveler, aynı tat ve tazelikte yenilebiliyor" dedi.