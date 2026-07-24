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Ağrı'da kavurucu sıcakta tehlikeli serinlik: Çocuklar akın etti

24.07.2026 - 09:13Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Ağrı'nın Patnos ilçesinde etkisini artıran sıcak hava nedeniyle çocuklar serinlemek için Patnos Barajı'na akın etti. Baraj sularında yüzen çocuklar, tehlikeye rağmen serinlemeye çalıştı.

1Ağrı'da kavurucu sıcakta tehlikeli serinlik: Çocuklar akın etti

Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgası, Ağrı'nın Patnos ilçesinde çocukları serinlemek için tehlikeli alanlara yöneltti.

2Ağrı'da kavurucu sıcakta tehlikeli serinlik: Çocuklar akın etti

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte çok sayıda çocuk, serinlemek amacıyla Patnos Barajı'na girdi. Baraj sularında yüzen ve zaman zaman suya atlayan çocuklar, sıcak havadan bunaldıkları için barajı tercih ettiklerini söyledi.

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3Ağrı'da kavurucu sıcakta tehlikeli serinlik: Çocuklar akın etti

Yaz tatilini baraj kıyısında geçiren çocuklar, günün büyük bölümünü suda serinleyerek geçirirken uzmanlar, baraj, gölet ve sulama kanalları gibi alanlarda yüzmenin ciddi boğulma riski taşıdığına dikkat çekerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.