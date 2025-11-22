Ağrı'da açılışa hazır: 4 bin metrekareye yapıldı

2

Yaklaşık 4 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen yapı, toplam 5 bin 780 metrekare kapalı alana sahip. Bodrum, zemin ve üç üst kat olmak üzere beş kattan oluşan kütüphane, aynı anda bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede planlandı.Komplekste; 7/24 açık kütüphane salonu, engelli bireylere yönelik özel bölümler, yaş gruplarına göre tasarlanmış çocuk ve genç kütüphaneleri, okuma ve araştırma salonları, konferans salonu, cep sineması, derslikler, kodlama atölyesi ve oyun alanları yer alıyor.