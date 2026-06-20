Ağrı'da %75 hibeli 300 bin çilek fidesi dağıtıldı

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Çilek yetiştiriciliğini de bu planın önemli başlıklarından biri olarak gördüklerini ifade eden Bozkurt, "Bugün bu hedefimizi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Üreticilerimize yalnızca çilek fidesi değil, damla sulama sistemi, malç örtüsü ve gerekli ekipmanları da teslim ettik. Bahçelerin kurulumu tüm unsurlarıyla tamamlandı." dedi.



Çilek üretiminin üreticilere önemli gelir sağladığını vurgulayan Bozkurt, ürünlerin yüksek fiyatlarla alıcı bulduğunu belirterek üretimin Ağrı genelinde daha da artırılmasının hedeflendiğini kaydetti.