Ağrı Taşlıçay'da evler kar kütlelerinin arasında adeta kayboldu

12.02.2026 - 22:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AĞRI (İHA)

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi. Köyde bazı evler, kar kütlelerinin arasında adeta kayboldu.

Bölgede aralıksız süren kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle köy sakinleri, evlerinin çatı ve damlarında biriken karı temizlemek için yoğun çaba harcadı.

Çatı ve damların çökme riskine karşı küreklerle temizlenen kar kütleleri, evlerin yan taraflarında büyük yığınlar oluşturdu.

Temizlik çalışmaları sonucu evlerin üzerinden atılan karın, bazı evlerin boyuna kadar ulaştığı görüldü.

Köyde tipi nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman düşerken, evlerin giriş kısımlarında yaklaşık bir metre yüksekliğinde kar birikti.

Vatandaşlar, evlerine giriş çıkışları açmak için kendi imkanlarıyla kar temizleme çalışması yaptı.

Gündoğdu köyü muhtarı İsa Samancı, yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışının ardından köyde hayatın zorlaştığını söyledi.

Samancı, "Kar yağışından sonra köy sakinlerimiz evlerinin çatı ve damlarını temizledi.

Damdan atılan karlar evlerin boyuna kadar ulaştı. Bazı evler kar yığınlarının arasında kaldı.

Ayrıca tipi nedeniyle evlerin önünde yaklaşık bir metre kar birikmiş durumda" dedi.

İlçe Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına da değinen Samancı, köy yolunun ulaşıma açık olduğunu belirterek, "İl Özel İdaresi ekiplerimiz köy yolumuzu sürekli açık tuttu.

Şu ana kadar yolumuz kapanmadı. Ekiplerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.