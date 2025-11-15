Ağrı Patnos'ta tarımda devrim! Mor patates hasadı başladı: 7 dekardan 40 dekara çıktı, kar yağmadan bitirilecek!

4

Evliyaoğlu, verimin iyi olduğunu ancak pazar alanı bulmakta güçlük çektiklerini vurguladı.



Murat Özgören ise bölgede iklim şartlarının zor olduğunu ve kar yağmadan hasadı tamamlamak istediklerini ifade ederek, "Mor patatesin üretimini yapıyoruz. Bugünlerde yoğun bir hasat dönemi geçiriyoruz. Mor patates üretiminde örnek olmak istiyoruz, diğer çiftçilerin de ekim yapmasını istiyoruz. İnşallah hayırlı bir hasat sezonu geçiririz." dedi.