Ağrı İl Tarım Müdürü müjdeyi verdi: Gebe düve alanlara her ay hayvan başı 1.500 tl maaş desteği!

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Daha önce Simental ve küçükbaş hayvancılık yaptığını ifade eden Ataş, ilk kez Angus ve Hereford ırkı hayvan yetiştireceğini belirterek, veteriner hekimlerden aldıkları destek ve yaptıkları araştırmalar sayesinde sürece kısa sürede adapte olduklarını ifade etti. Hayvanların bölgenin mera ve iklim şartlarına uyum sağladığını dile getiren Ataş, düşük bakım maliyetleri ve yüksek et verimi sayesinde projeden memnun olduklarını söyledi. Öncelikli hedeflerinin buzağı elde ederek sürülerini büyütmek olduğunu belirten Ataş, devlet destekleriyle işletmesini geliştirerek yeni bir ahır yapmayı planladığını kaydetti.



Ağrı Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ise proje kapsamında yetiştiricilere yalnızca damızlık hayvan değil, bakım desteği de sağlandığını belirterek, teslim edilen her hayvan için 12 ay boyunca aylık bin 500 lira bakım desteği verileceğini söyledi.