Ağlayan Gelin'in 20 günlük ömrü tamamlanmak üzere: Son birkaç günü kaldı, doğaseverler akın etti!
21.04.2026 - 10:36Güncellenme Tarihi:
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde baharın müjdecisi olan ve dünyada nadir bulunan ters laleler, bu yıl da izleyenleri büyüledi! Sadece Hakkari, Van ve Şırnak üçgeninde yetişen ve yılda sadece 20 gün yaşayan bu nazlı çiçekler, havaların ısınmasıyla birlikte ömürlerini tamamlamak üzere. Özellikle kırmızı ters lalelerin arasında aniden beliren nadir sarı renkli ters laleler, doğaseverler için eşsiz bir manzara oluşturdu. Koruma altındaki bu doğa harikasına zarar vermenin bedeli ise dudak uçuklatıyor: Bir tanesini bile koparana tam 700 bin lira ceza kesiliyor!
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde açan ve 20 günlük ömrü olan rengarenk ters laleler, görsel şölen oluşturdu.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde havaların ısınmasıyla beraber yılın 20 günü yaşayan ters lale çiçeği ömrünü tamamlamak üzere.
Kırmızı ters lale içinde çiçek açan sarı renkli ters laleler göz kamaştırdı.
Nadir bulunan, Hakkari, Van ve Şırnak bölgesinde yetişen ters lale çiçeğini koparana ya da zarar verene 700 bin lira ceza kesiliyor.
Bölge halkı gözü gibi baktığı çiçekler, yavaş yavaş kurumaya başladı.