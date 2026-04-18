Afyonkarahisar’da ekipler pusuyu bozdu! ‘Nilüfer Cenneti’ kurtuldu

Nilüfer çiçekleri ile özellikle yaz mevsiminde eşsiz bir manzarası olan gölde Dinar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde kaçak avcıların göle saldığı sahipsiz ağ ve pinterler ele geçirildi. Kayıkla yapılan denetimde avcıların saldığı ağlar ekipler tarafından toplandı. Ele geçirilen ağlarda yakalanan balıklar ise ekipler tarafından kurtarılarak tekrar göle salındı.