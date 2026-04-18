Afyonkarahisar’da ekipler pusuyu bozdu! ‘Nilüfer Cenneti’ kurtuldu

18.04.2026 - 11:23

Kaynak: İHA

Afyonkarahisar’da ‘Nilüfer Cenneti’ olarak bilinen ve yaklaşık 180 kuş türüne ev sahipliği yapan Karakuyu Gölü’nde yapılan denetimde kaçak avcıların göle saldığı onlarca metre sahipsiz ağ ele geçirilirken, yakalanan balıklar ise göle bırakıldı.

Nilüfer çiçekleri ile özellikle yaz mevsiminde eşsiz bir manzarası olan gölde Dinar Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Denetimde kaçak avcıların göle saldığı sahipsiz ağ ve pinterler ele geçirildi. Kayıkla yapılan denetimde avcıların saldığı ağlar ekipler tarafından toplandı. Ele geçirilen ağlarda yakalanan balıklar ise ekipler tarafından kurtarılarak tekrar göle salındı.

Dinar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Karakuyu denetimin ardından yaptığı açıklamada "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve kaçak avcılıkla mücadele çerçevesinde Karakuyu Gölünde yapılan denetim de ele geçirilen sahipsiz ağ ve pinterler imha edilmek üzere teslim alınmış olup yakalanan balıklar da doğal ortamına geri salınmıştır" ifadelerine yer verdi.