Afyonkarahisar'da 4 yıl önce üretime başladı! Devlet desteğiyle işi büyütüp yurt dışına açıldı

Aşgın, sözlerini şöyle sürdürdü; "Bu ürünü önce ülkemizde, ardından tüm dünyada hak ettiği noktaya getireceğimize inanıyoruz. Ürünümüze güveniyoruz. Şu anda Katar ve Almanya ile Dubai'ye ihracat yapıyoruz. Kahvaltılarda ve atıştırmalık olarak severek tüketiliyor. Ürünün markalaşma sürecine de önem veriyoruz. Bir şeyi sadece üretmek değil, markalaştırmak da çok önemli. Amacımız, leblebi kremasını her yönüyle kusursuz hale getirip lezzetini taçlandırmak."