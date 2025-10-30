Afyon'da şehir merkezinin ortasına kondu! Şehir içi ulaşımda dev proje başlıyor
Afyonkarahisar'da şehir merkezinin tam ortasına yapımı başladı. Şehir içi ulaşıma dev proje geliyor. Belediye açıklama yaptı.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz sahada olduğu belirtildi. Modern kavşak düzenlemesinin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor.
Afyonkarahisar Belediyesi, “Şuhut Kavşağımızda trafiği rahatlatacak Hamburger Kavşak çalışmamız hızla devam ediyor. Ekiplerimiz, şehrimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz çalışıyor.” ifadeleriyle çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.