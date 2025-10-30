Afyon'da şehir merkezinin ortasına kondu! Şehir içi ulaşımda dev proje başlıyor

1

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz sahada olduğu belirtildi. Modern kavşak düzenlemesinin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor.