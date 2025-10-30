GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAfyon'da şehir merkezinin ortasına kondu! Şehir içi ulaşımda dev proje başlıyor
HaberlerGündem Haberleri Afyon'da şehir merkezinin ortasına kondu! Şehir içi ulaşımda dev proje başlıyor

Afyon'da şehir merkezinin ortasına kondu! Şehir içi ulaşımda dev proje başlıyor

30.10.2025 - 12:18Güncellenme Tarihi:

Afyonkarahisar'da şehir merkezinin tam ortasına yapımı başladı. Şehir içi ulaşıma dev proje geliyor. Belediye açıklama yaptı.

1Afyon'da şehir merkezinin ortasına kondu! Şehir içi ulaşımda dev proje başlıyor

Belediyeden yapılan açıklamada, ekiplerin şehrin trafik akışını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz sahada olduğu belirtildi. Modern kavşak düzenlemesinin tamamlanmasıyla bölgedeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması hedefleniyor.

2Afyon'da şehir merkezinin ortasına kondu! Şehir içi ulaşımda dev proje başlıyor

Afyonkarahisar Belediyesi, “Şuhut Kavşağımızda trafiği rahatlatacak Hamburger Kavşak çalışmamız hızla devam ediyor. Ekiplerimiz, şehrimizin ulaşımını daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz çalışıyor.” ifadeleriyle çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.