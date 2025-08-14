GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAfrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi
HaberlerGündem Haberleri Afrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

Afrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

14.08.2025 - 09:00Güncellenme Tarihi:

Erzincan’a birkaç kilometre uzaklıktaki Akyazı Mahallesi'nde mandaların doğal ortamında beslenmeleri sonrası dere içinde geçirdikleri keyifli dakikalar, Tanzanya'nın Serengeti Milli Parkı'nı akıllara getiriyor.

1Afrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

Sıcaktan bunalan mandalar saatlerce sudan çıkmıyor.Erzincan şehir merkezine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Erzincan Ovası'nda, mandalar ilgi odağı haline geldi.

2Afrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

Yetiştirilen onlarca mandanın özellikle sütü ve sütünden yapılan yoğurt ile peynir adeta yok satıyor.

3Afrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

Havaların çok sıcak olması nedeniyle birkaç saatlik otlamadan sonra dereye akın eden mandaların banyosu saatlerce sürüyor.

4Afrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

Abdullah isimli çoban işini severek yaptığını anlatarak, "Her sabah köydeki mandaları meydanda topluyorum ve çayırlarda otlatıyorum. Elbette mandaların en büyük ihtiyacı su ve su banyosu. Bu olmazsa olmaz. Çok keyif alıyorlar. Su banyosunun zamanını mandalar ayarlıyor. İhtiyaçları olduğunu anlıyorum ve dere kenarına götürüyorum. Sudan ne zaman çıkacaklarına yine onlar karar veriyor. "

5Afrika değil Erzincan! Sıcaktan bunalan mandaların banyo keyfi

"Serinlemek ve su içinde olmak onlara keyif veriyor. Ben de onları izleyerek dinleniyorum. Hayvanların suya girmesi süt verimini artırıyor. Suda temizleniyorlar" diye konuştu.