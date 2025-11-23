Adıyaman'da uğurlama geleneği bu yıl da devam etti
23.11.2025 - 08:57Güncellenme Tarihi:
Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'nde yıllar önce başlayan iki dağ arasına Türk bayrağı asılarak asker uğurlama geleneği bu yıl da devam ediyor.
Köylüler, askere gidecek gençleri uğurlamadan önce yol üzerinde iki dağ arasına büyük bir Türk bayrağı asıyor. Dev Türk bayrağının altından geçen gençler, Peygamber Ocağı'na giderken köylüler tarafından uğurlanıyor.
Davul, zurna ve dualarla uğurlanan gençler, vatanı görevlerini yaptıktan sonra tekrar dev Türk bayrağının altından geçerek evlerine geliyor.