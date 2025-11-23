GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdıyaman'da uğurlama geleneği bu yıl da devam etti
HaberlerGündem Haberleri Adıyaman'da uğurlama geleneği bu yıl da devam etti

Adıyaman'da uğurlama geleneği bu yıl da devam etti

23.11.2025 - 08:57Güncellenme Tarihi:

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'nde yıllar önce başlayan iki dağ arasına Türk bayrağı asılarak asker uğurlama geleneği bu yıl da devam ediyor.

1Adıyaman'da uğurlama geleneği bu yıl da devam etti

Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'nde yıllar önce başlayan gelenek bu yıl da sürüyor.

2Adıyaman'da uğurlama geleneği bu yıl da devam etti

Köylüler, askere gidecek gençleri uğurlamadan önce yol üzerinde iki dağ arasına büyük bir Türk bayrağı asıyor. Dev Türk bayrağının altından geçen gençler, Peygamber Ocağı'na giderken köylüler tarafından uğurlanıyor.

3Adıyaman'da uğurlama geleneği bu yıl da devam etti

Davul, zurna ve dualarla uğurlanan gençler, vatanı görevlerini yaptıktan sonra tekrar dev Türk bayrağının altından geçerek evlerine geliyor.