Adıyaman’da kadınlar hem kültürlerini yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor: 50 kadına iş kapısı oldu!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, "Kadın istihdamı bizim için önemliydi, kadın istihdamını burada yakaladık. Türkiye’nin çeşitli illerinden artık büyük talepler geliyor. Bu talepleri karşılama adına kapasite arttırımına gideceğiz. Hatta önümüzdeki günlerde vardiyayı da arttıracağız. Yöresel olarak bizim sac ekmeği dediğimiz yufka ekmeğin üretim tesisi de olacak bunun paralelinde. Totalde tesisimiz bittiğinde 50 kadın istihdamına ulaşacağımızı düşünüyoruz. Çok ciddi pazarda yer edindi. Hem ekonomik olarak ürettiğimiz ürünleri ucuz piyasaya sürüyoruz. Hem de gerçekten çok hijyenik sağlık açısından da çok güzel bir ortamda üretiyoruz ve etken bir madde de kullanmıyoruz burada" dedi.