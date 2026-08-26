Adana'da otoyollarda yeni dönem: Dur-kalk sona eriyor! Serbest geçiş sistemi geliyor

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2026 yılında Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS devreye alındı.Trafik ve Rota Planlayıcılar



Ankara'daki Akıncı Gişeleri'nde sistemin devreye alınmasının ardından eski gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.



Yakıt tüketimi ve trafik yoğunluğu azalacak



Yeni sistemle birlikte gişelerdeki dur-kalkların sona ermesiyle yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor. Şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasının ise trafik güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.



Adana Doğu ve Adana Batı gişelerinde yapılacak dönüşümün tamamlanmasıyla Adana'daki otoyol geçişlerinde de daha hızlı ve kesintisiz trafik akışı sağlanması hedefleniyor.