Adana'da otoyollarda yeni dönem: Dur-kalk sona eriyor! Serbest geçiş sistemi geliyor
Adana Doğu ve Adana Batı otoyol gişelerinde Serbest Geçiş Sistemi’ne geçiliyor. Sürücüler şerit değiştirmeden ve hız kesmeden transit geçiş yapabilecek.
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Kayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollardaki ücret toplama istasyonlarının dönüştürülmesine yönelik çalışmalar sürerken, Adana da yeni sistemin uygulanacağı kentler arasında yer aldı.
Adana'da iki gişede dönüşüm yapılacak
Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre, yıl sonuna kadar 8 ücret toplama istasyonunda daha Serbest Geçiş Sistemi'ne geçilecek.
Bu kapsamda Adana Doğu ve Adana Batı ücret toplama istasyonlarının yanı sıra Çeşme, Kaynaşlı, İskenderun, Mersin, Eminlik ve Suruç'taki istasyonlarda dönüşüm gerçekleştirilecek.
Çalışmaların tamamlanmasıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen ve SGS kullanılan ücret toplama istasyonu sayısı 43'e yükselecek.
Gişe önlerinde bekleme dönemi sona erecek
Serbest Geçiş Sistemi'yle sürücülerin otoyol gişelerinde durmasına veya hızını düşürmesine gerek kalmayacak. Araçlar, şerit değiştirmeden normal seyir hızlarında geçiş yapabilecek.
Geçiş ücretleri ise HGS hesaplarından otomatik olarak tahsil edilecek.
Bakan Uraloğlu, sistem sayesinde gişe önlerinde oluşan kuyrukların ortadan kaldırılacağını ve trafik akışının kesintisiz hale geleceğini belirtti.35 istasyon SGS'ye dönüştürüldü
Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından işletilen otoyollarda toplam 106 ücret toplama istasyonu bulunuyor. Bunların 35'inde Serbest Geçiş Sistemi uygulamasına geçildi.
2026 yılında Akıncı'nın yanı sıra Adapazarı, Sultanbeyli, Gerede ve Kandıra ücret toplama istasyonlarında da SGS devreye alındı.Trafik ve Rota Planlayıcılar
Ankara'daki Akıncı Gişeleri'nde sistemin devreye alınmasının ardından eski gişe adaları ve kanopilerin kaldırılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Yakıt tüketimi ve trafik yoğunluğu azalacak
Yeni sistemle birlikte gişelerdeki dur-kalkların sona ermesiyle yakıt tüketiminin ve karbon salımının azaltılması hedefleniyor. Şerit değiştirme zorunluluğunun ortadan kalkmasının ise trafik güvenliğine katkı sağlaması bekleniyor.
Adana Doğu ve Adana Batı gişelerinde yapılacak dönüşümün tamamlanmasıyla Adana'daki otoyol geçişlerinde de daha hızlı ve kesintisiz trafik akışı sağlanması hedefleniyor.