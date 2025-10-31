GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemAdana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

31.10.2025 - 19:13Güncellenme Tarihi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

1Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

2Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

RÜZGAR:

Genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BURSA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 13°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

4Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

EGE

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR 5°C, 21°CParçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°CParçalı bulutlu

İZMİR 13°C, 24°CParçalı bulutlu

MUĞLA 7°C, 26°CParçalı bulutlu

5Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 30°CParçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutlu

HATAY 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu

ISPARTA 5°C, 24°CParçalı ve az bulutlu

6Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

ANKARA 5°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

KONYA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR 2°C, 18°CParçalı ve az bulutlu

7Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

BOLU 3°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

DÜZCE 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

SİNOP 13°C, 23°CParçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

8Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu

RİZE 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

SAMSUN 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu

TRABZON 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu

9Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

KARS -4°C, 14°CParçalı ve az bulutlu

MALATYA 3°C, 22°CParçalı ve az bulutlu

VAN 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu

10Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 4°C, 25°CAz bulutlu ve açık

GAZİANTEP 8°C, 27°CAz bulutlu ve açık

MARDİN 12°C, 23°CAz bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 23°CAz bulutlu ve açık