Adana, Bursa, Konya, Malatya, Van ve Gaziantep'te hafta sonu havalar nasıl olacak? Meteoroloji son hava durumu raporunu açıkladı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR:
Genellikle kuzey yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BURSA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 10°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 13°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 9°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR 5°C, 21°CParçalı bulutlu
DENİZLİ 13°C, 25°CParçalı bulutlu
İZMİR 13°C, 24°CParçalı bulutlu
MUĞLA 7°C, 26°CParçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 12°C, 30°CParçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 27°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 28°CParçalı ve az bulutlu
ISPARTA 5°C, 24°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatısında gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
ANKARA 5°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
KONYA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR 2°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
BOLU 3°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DÜZCE 7°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
SİNOP 13°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 12°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 21°CParçalı ve az bulutlu
RİZE 10°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
SAMSUN 11°C, 20°CParçalı ve az bulutlu
TRABZON 12°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -2°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
KARS -4°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
MALATYA 3°C, 22°CParçalı ve az bulutlu
VAN 1°C, 15°CParçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 4°C, 25°CAz bulutlu ve açık
GAZİANTEP 8°C, 27°CAz bulutlu ve açık
MARDİN 12°C, 23°CAz bulutlu ve açık
SİİRT 10°C, 23°CAz bulutlu ve açık