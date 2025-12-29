A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı
A101 Yeni yıl özel katalog yayınlandı. Yılbaşı paketinin merakla beklendiği zincir market A101, 27 Aralık 2 Ocak arasında geçerli olacak fiyatları müşterilerine sundu.
A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.
Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 Kg 132,50 TLAhir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 105 TLYörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 165 TLSütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 165 TLİçim / Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 149,50 TLBirşah Laktozsuz Süt 1 Litre 37,50 TLBirşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 35 TLMarmarabirlik Az Tuzlu Doğal Salamura Siyah Zeytin 212 TLGold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89 TLYudum Ayçiçek Yağı 1,25 Litre 149 TLEti Browni Intense Antep Fıstıklı Çikolata Kaplı Kakaolu Kek 35 gr 19 TL
Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 174 TL
Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 189 TL
Cif Banyo&Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 89,75 TL
Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL
Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 219,90 TL
Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69,50 TL
Heinz Ranch Sos 225 gr 67,50 TL
Heinz Mayonez 505 gr 95 TL
Heinz Ketçap 700 gr 75 TL
Fanta / Cola / Sprite Gazlı İçecek 6x250 ml 137,50 TL
Fuse Tea Buzlu Çay 6x330 ml 137,50 TL
Vaseline Jel Krem 50 ml 79,75 TL
Emotion / Fa / Blade Roll-on 50 ml 88,50 TL
Palette Göz Alıcı Renkerl Saç Boyası 115 TL
Red Bull Enerji İçeceği 250 ml 50 TL
Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 27,50 TL