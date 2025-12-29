GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemA101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı
HaberlerGündem Haberleri A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı

A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı

29.12.2025 - 14:34Güncellenme Tarihi:

A101 Yeni yıl özel katalog yayınlandı. Yılbaşı paketinin merakla beklendiği zincir market A101, 27 Aralık 2 Ocak arasında geçerli olacak fiyatları müşterilerine sundu.

1A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı

A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz.

2A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı

Ovadan Yerli Pilavlık Pirinç 2,5 Kg 132,50 TLAhir Tam Yağlı Tost Peyniri 400 gr 105 TLYörsan Tam Yağlı Beyaz Peynir 750 gr 165 TLSütaş Tam Yağlı Beyaz Peynir 700 gr 165 TLİçim / Torku Tam Yağlı Süzme Peynir 750 gr 149,50 TLBirşah Laktozsuz Süt 1 Litre 37,50 TLBirşah Tam Yağlı Süt 1 Litre 35 TLMarmarabirlik Az Tuzlu Doğal Salamura Siyah Zeytin 212 TLGold Pomak Yer Fıstığı Ezmesi 340 gr 89 TLYudum Ayçiçek Yağı 1,25 Litre 149 TLEti Browni Intense Antep Fıstıklı Çikolata Kaplı Kakaolu Kek 35 gr 19 TL

3A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı



Yumoş Extra Konsantre Yumuşatıcı 1440 ml 174 TL

Persil Sıvı Çamaşır Deterjanı 1690 ml 189 TL

Cif Banyo&Mutfak Sprey Temizleyici 1 Litre 89,75 TL

Domestos Ultra Çamaşır Suyu 750 ml 55,50 TL

Fairy Platinum Bulaşık Makinesi Kapsülü 30'lu 239 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 2600 ml 219,90 TL

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 650 ml 69,50 TL

4A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı



Heinz Ranch Sos 225 gr 67,50 TL

Heinz Mayonez 505 gr 95 TL

Heinz Ketçap 700 gr 75 TL

Fanta / Cola / Sprite Gazlı İçecek 6x250 ml 137,50 TL

Fuse Tea Buzlu Çay 6x330 ml 137,50 TL

5A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı



Vaseline Jel Krem 50 ml 79,75 TL

Emotion / Fa / Blade Roll-on 50 ml 88,50 TL

Palette Göz Alıcı Renkerl Saç Boyası 115 TL

6A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı



Red Bull Enerji İçeceği 250 ml 50 TL

Pınar Aç Bitir Hindi Dilimli Salam 70 gr 27,50 TL

7A101 yılbaşı paketi: 2 Ocak 2026'ya kadar geçerli! Yeni yıl özel katalog yayınlandı