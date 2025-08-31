91 yıl sonra Diyarbakır'da bulundu! Müzede ziyarete açıldı

5

Bu tip mezar taşlarını en çok Akkoyunlu ve Karakoyunlu döneminde görüldüğünü aktaran Gizligöl, şu ifadeleri kullandı:"Yalnızca bu dönemle sınırlı değildir Orta Asya'dan başlayıp Balkanlar'a kadar pek çok bölgede benzer örneklere rastlanır. Anadolu'da ise özellikle Doğu Anadolu, Güneydoğu'nun Toros alt kesimleri, Iğdır, Kars ve Tunceli'de yoğun şekilde görülmektedir. Diyarbakır'da da örnekleri bulunuyor. Biz de müzemizde hem Muş'tan gelen hem de Diyarbakır'da bulunan mezar taşlarını birlikte sergiliyoruz. Mezar taşlarında dikkat çeken bir gelenek vardır: Erkekler genellikle koç şeklinde, kadınlar ise koyun şeklinde tasvir edilmiştir. Eğer bebek için yapılmışsa, küçük boyutlu koç veya koyun figürleri tercih edilmiştir. Kullanılan taş, bölgesine göre değişmektedir."