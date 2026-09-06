900 yıllık tarh şehri tepeden izliyor: Kars'ta görkemiyle büyülüyor

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Kars’a Gümüşhane’den geldiğini ifade eden İbrahim Yıl, "Kars’ı gezmek için geldik, gece burada konakladık. Şimdi de Kars’ı geziyoruz. Buradan da Ani’ye geçmeyi düşünüyoruz. Şöyle belki de Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden birisi, daha önce gittiğimiz yerler bu kadar güzel muhafaza edilmemiş. Burası gayet güzel, tarihin izlerini yaşatan bir yer, şehrin dokusu güzel, güzel bir yer, ilk defa geldim beğendim" dedi.