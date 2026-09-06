900 yıllık tarh şehri tepeden izliyor: Kars'ta görkemiyle büyülüyor
Kars’ın zirvesinde yaklaşık 900 yıldır yükselen Kars Kalesi, görkemli silueti ve köklü geçmişiyle kente gelenleri kendine hayran bırakıyor. Yüzyıllara meydan okuyan kale, bugün Kars’ın en önemli tarihi ve turistik simgelerinden biri olarak öne çıkıyor.
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Kars’ın tarihi ve kültürel simgelerinin başında gelen Kars Kalesi, kentin zirvesindeki görkemli görünümüyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Yüzyıllardır Kars’ın tarihine tanıklık eden kale, geçmişten günümüze uzanan taş duvarları, burçları ve şehre hakim konumuyla kentin siluetinin en dikkat çekici yapıları arasında yer alıyor.
Kars’ın kuzeyindeki yüksek bir tepe üzerinde konumlanan Kars Kalesi, bulunduğu noktadan kentin önemli bir bölümünü görme imkanı sunuyor. Tarihi dokusu ve stratejik konumuyla dikkat çeken kale, bugün kente gelen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri oluyor.
Kentin tarihiyle bütünleşen kale, özellikle yüksek kesiminden Kars’ı izlemek isteyen ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kale çevresinde bulunan tarihi yapılar ve Kars’ın kendine özgü şehir dokusu da ziyaretçilere geçmiş ile günümüzün bir arada yaşandığı farklı bir atmosfer sunuyor.
Kars’a Gümüşhane’den geldiğini ifade eden İbrahim Yıl, "Kars’ı gezmek için geldik, gece burada konakladık. Şimdi de Kars’ı geziyoruz. Buradan da Ani’ye geçmeyi düşünüyoruz. Şöyle belki de Türkiye’nin en iyi korunmuş kalelerinden birisi, daha önce gittiğimiz yerler bu kadar güzel muhafaza edilmemiş. Burası gayet güzel, tarihin izlerini yaşatan bir yer, şehrin dokusu güzel, güzel bir yer, ilk defa geldim beğendim" dedi.
İstanbul’dan Kars’a gelen ve ilk uğradığı yerin kale olduğunu belirten Musa Mertel, "Kale çok güzel, dam bir dağın tepesinde dik bir yamacın ortasında buraya çıktığımızda şehrin bütün manzaresını görebiliyoruz. İstanbul’dan sırf kale için geldim diyebiliriz. Kale’de Selçuklunun, Osmanlının ve nice medeniyetlerin izlerini görmek mümkün, anlatılamayacak güzellikleri bulunuyor Kars’ın, Kalenin tarihi dokusu halen eskisi gibi korunuyor. İç manzarası, dış güzellikleri asırlardır sağlam bir şekilde duruyor" diye konuştu.