85 bin ton rekolte bekleniyor: Hatay'da kilosu 45 TL'ye alıcı buluyor

4

Devlet olarak her zaman üreticinin ve çiftçinin yanında olduklarını belirten Vali Masatlı, "Hatay Türkiye'de bereketli topraklara sahip ve tarımsal kabiliyeti ve potansiyeli yüksek bir ilimiz. İlimizde çok çeşitli ürünler yetişmekle birlikte diğer taraftan da üzümle ilgili de Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden bir tanesi. Bugün Hassa ilçemizdeyiz, Hassa Hatay ilimizin üzümde ürün rekoltesi en yüksek, bağcılığın gelişmiş olduğu bir ilçemizdir. 2024'te bizim üzüm kapasitemiz 74 bin tondu, bu rekolteyle biz Türkiye'de üzüm üretiminde 13'üncü sıradaydık. Bu sene inşallah rekolte beklentimiz 85 bin tondur, sanıyorum bu rekolteyle beraber Türkiye'deki üzüm üretim sıralamamız daha üst seviyelere çıkacaktır. Bugün bağ bozumundayız, Hassa ilçemiz de Mevlana çeşidi üzüm üretiminde önemli bir ilçemiz. İlimizin neredeyse yüzde 97 üretimi Hassa'da gerçekleşiyor. Bin 200'e yakın çiftçimiz de bu manada geçimini üzüm üretiminden sağlıyor" dedi.