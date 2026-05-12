800 yıllık Selçuklu mirası saray gurme lezzet arayanların yeni mekanı oldu!
Tokat’ın tarihi mirası, İpek Yolu’nun izlerini bugün modern bir lezzet durağı olarak yaşatmaya devam ediyor. Tokat’ın Pazar ilçesinde, 13’üncü yüzyıldan günümüze sapa sağlam ulaşan Mahperi Hatun Kervansarayı, hem mimarisiyle hem de yeni işleviyle dikkat çekiyor. Selçuklu Sultanı 2. Gıyaseddin Keyhüsrev’in eşi tarafından inşa ettirilen bu dev eser, asırlar boyu tüccarları ağırladıktan sonra bugün restoran olarak turizme hizmet veriyor.
"Hatuniye hanı" olarak da bilinen kervansaray, yüzyıllardır ticaret yollarının sessiz tanığı olmayı sürdürüyor. 13'üncü yüzyılda Sultan 2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in eşi Mahperi Hatun tarafından yaptırılan tarihi yapı, Selçuklu döneminde Sivas-Tokat-Amasya güzergahındaki ticaretin güvenli şekilde sürdürülmesi amacıyla inşa edildi.
Dönemin tüccarlarına konaklama, dinlenme ve güvenlik imkânı sunan kervansaray, aynı zamanda malların depolandığı ve hayvanların bakımının yapıldığı önemli bir merkez olarak kullanıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü himaye ve korumasında bulunan tarihi yapı günümüzde ise restoran olarak kullanılıyor.
Kadın baniler tarafından yaptırılan önemli Selçuklu eserlerinden biri olarak öne çıkan Mahperi Hatun Kervansarayı, tarihi ipek yolu üzerindeki stratejik konumuyla dikkat çekiyor.
Kervansarayın tarihe tanıklık ettiğini söyleyen vatandaş Göktuğ Başkan, "Selçuklu döneminden kalma kesme taş olan bu yapımız Tokat ili Pazar ilçemizde hala tarihe tanıklık etmektedir" dedi.