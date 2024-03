8 Mart Dünya Kadınlar günü sözleri ile sevgiliye kadınlar günü mesajları! Arkadaşa, anneye, kaynanaya, eşe 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sözleri

"Sevgilim, hayatıma getirdiğin neşe, sevgi ve güzellik için sana minnettarım. Senin gibi bir kadını her gün kutlamak benim için bir zevk. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'n kutlu olsun!"



"Bugün, senin gibi güçlü ve zarif kadınların varlığını kutladığımız özel bir gün. Seninle geçirdiğim her an benim için değerli. Senin için her zaman buradayım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'n kutlu olsun, sevgilim!"