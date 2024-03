8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajları (Resimli, anneye, sevgiliye, eşe) ile Dünya Kadınlar Günü Sözleri (kısa uzun)

SEVGİLİYE 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI

Sevgilim, senin gibi güçlü, cesur ve sevgi dolu bir kadınla birlikte olmak benim için büyük bir şans. Kadınlar Günü'nü seninle kutlamak benim için bir onur.



Hayatımın anlamı, en değerli varlığım, seninle her anı paylaşmak benim için büyük bir mutluluk. Kadınlar Günü'nde sana olan sevgimi bir kez daha ifade etmek istiyorum.



Sevgilim, senin güzelliğin, zekan ve sevgin beni her zaman büyülüyor. Kadınlar Günü'nde senin gibi bir kadını kutlamak benim için gurur verici.



Sevgilim, seninle geçirdiğim her an, hayatımı daha da renklendiriyor. Kadınlar Günü'nü senin gibi özel bir kadına armağan etmek istiyorum. Hayatımın en değerli parçası, seninle her anı paylaşmak benim için bir zenginlik.