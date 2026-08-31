8 asırlık birlik sofrası: Dedebağ’da keşkek kuyruğu sınırları aştı!
Aydın Karacasu içesinde yaklaşık 8 asırdır sürdürülen Dedebağ Hayrı bir kez daha binlerce vatandaşı bir araya getirdi.
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37. Karacasu Afrodisias, Kültür, Sanat ve Tanıtım Festivali ile birlikte 744.'sü düzenlenen Dedebağ Keşkek Hayrı'nda onlarca kazan keşkek uzaktan ve yakından gelen binlerce vatandaşa ikram edildi. Ünü sınırları aşan Dedebağ Keşkek Hayrı'na katılım her geçen gün artarken, vatandaşlar lezzetin yanı sıra huzur dolu yaylalarda vakit geçirmek için kilometrelerce mesafeden geldiklerini dile getirdi.
Bin 200 kilo et ve bin 200 kilogram buğday kullanılarak hazırlanan 50 kazan keşkek, etkinliğe katılanlara ikram edildi. Etkinlikte ayrıca, 1 ton biber turşusu ile 9 bin adet ekmek de dağıtıldı. Keşkek dağıtım noktasında 4'lü sıraya giren vatandaşlar huşu içerisinde keşkek almayı beklerken birbirleri ile hasret de giderdi. Vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti. Hep birlikte dua eden vatandaşlar aynı zamanda Semazen gösterisini büyük beğeni ile izledi.
Etkinliğe Karacasu Kaymakamı İsmail Battal başta olmak üzere, TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ilçe protokol üyeleri ile vatandaşlar katıldı.