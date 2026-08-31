8 asırlık birlik sofrası: Dedebağ’da keşkek kuyruğu sınırları aştı!

2

Bin 200 kilo et ve bin 200 kilogram buğday kullanılarak hazırlanan 50 kazan keşkek, etkinliğe katılanlara ikram edildi. Etkinlikte ayrıca, 1 ton biber turşusu ile 9 bin adet ekmek de dağıtıldı. Keşkek dağıtım noktasında 4'lü sıraya giren vatandaşlar huşu içerisinde keşkek almayı beklerken birbirleri ile hasret de giderdi. Vatandaşlar da emeği geçenlere teşekkür etti. Hep birlikte dua eden vatandaşlar aynı zamanda Semazen gösterisini büyük beğeni ile izledi.