78 yaşında aynı heyecanı sürdürüyor! Kastamonu'da mesleğini aşkla yapıyor

Mesleğe ilk başladığında ilçede 30'a yakın kalaycı olduğunu kaydeden Çırakoğlu, "Köyde doğdum ve 4 yaşımda Tosya'ya geldim. O günden bu yana bu mesleğin içindeyim. Ustamdan öğrendiğim bu sanatı 60 yılı aşkın süredir sürdürüyorum. İlk başladığım dönemde Tosya'da 30'a yakın kalaycı ustası vardı. Bugün ise sadece iki kişi kaldık. Yaşlı olanlar vefat etti, gençler de başka mesleklere yöneldi. Şu an demirciler çarşısında bir usta daha var, ama bizden sonra bu meslek devam edecek mi bilinmez.