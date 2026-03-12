70 yaşından sonra evinin bodrum katını dev üretim merkezine dönüştürdü! En büyük yardımcısı gelini oldu: Her gün sabah 8'de işe koyuluyor!

7

"Kızımla zaman zaman kayınpederimin yanına gidip gelmeye başladık. Bizim de dikkatimizi çekti. Bazı fikirler vererek başladık. Elimiz yatkın olduğu için kendisine yardım etmeye başladım. Böylelikle yaptığı işler bizim de hoşumuza gitti. Bazı ürünleri evimizde kullanmaya başladık. Evimize gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza gösterdik. Onlar da beğendi. Bu şekilde ürünlerin aslında bir hobiden daha fazlası olduğunu anladık."