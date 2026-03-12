70 yaşından sonra evinin bodrum katını dev üretim merkezine dönüştürdü! En büyük yardımcısı gelini oldu: Her gün sabah 8'de işe koyuluyor!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
12.03.2026 - 12:42Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muhtarlık mührünü bıraktı, eline zımparayı aldı! Rize’de 70 yaşındaki İbrahim Topçu, 3 metrekarelik bodrum katında başladığı ahşap tutkusunu bugün dev bir üretim atölyesine dönüştürdü. Gelini Vildan Topçu ile birlikte 'gönül birliği' kuran ikili, tamamen kendi tasarımları olan ürünlerle görenleri hayran bırakıyor. İşte 70 yaşında bir üreticinin 'aşkla' yazılan başarı hikayesi

Rize'de yaşayan 70 yaşındaki İbrahim Topçu, muhtarlık görevinin ardından 2 yıl önce evinin bodrum katında kurduğu atölyede kendi tasarımı olan ahşap ürünler yapıyor.

Topçu, uzun yıllar ilgi duyduğu ahşap ürünlerine karşı 2 yıl önce üretim yapma kararı aldı.

Çarşı Mahallesi'ndeki evinin bodrum katında kurduğu atölyede çalışmalarına başlayan Topçu, ahşaptan ürettiği ilk oyuncakları mahalledeki çocuklara verdi.

Zamanla ürettiği ahşap ürünleri çeşitlendiren Topçu, kuş evi, avize, peçetelik, sunum tahtası ve çeşitli dekoratif ürünler yapmaya başladı.

Topçu, gelini Vildan Topçu'nun atölyedeki çalışmalarına destek vermesiyle üretim sürecini hızlandırdı.

İbrahim Topçu, AA muhabirine, ahşaba olan ilgisi nedeniyle basit ekipmanlarla çalışmaya başladığını, zamanla kendisini geliştirme imkanı bulduğunu söyledi.

Ahşaptan çok fazla ürün yapılabildiğini belirten Topçu, "İlk olarak mahalledeki çocukların hepsine oyuncaklar yapmaya başladım. Ama bununla kalmadı, iş büyümeye başladı. İş büyüyünce diğer aletler lazım oldu. Her ahşabı işlemek için bir alet kullanmam gerekiyordu. Onları tedarik ettim ve bu aşamaya geldik." dedi.

Topçu, zamanının büyük bölümünü atölyede geçirdiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabah 8'den gece 12'ye kadar bir aşk gibi bu işle uğraşıyorum. Gelinim de bana yardımcı oluyor. Yaptığım ürünlerin hiçbirinde kopya yok. Hepsi kendi tasarımlarım. İlk önce bu işe 3 metrekarelik bir yerde başlamıştım. Aldığım malzemeler sığmayınca evimizin altındaki boş yeri ahşap atölyesine çevirdik. Kuş evleri, çocuk ranzaları, çocuk mama masaları, avize, sunum tahtaları yapıyorum. Sadece hayvan figürlerini çiziyorum. Diğerlerinin hepsini kendim tasarlıyorum."

Gelin Vildan Topçu ise kayınpederinin hobisini geliştirmesinden mutluluk duyduğunu, ona destek vermeye çalıştığını belirtti.

Ürettikleri ahşap ürünlerin zamanla ilgi görmeye başladığını anlatan Topçu, şunları kaydetti:

"Kızımla zaman zaman kayınpederimin yanına gidip gelmeye başladık. Bizim de dikkatimizi çekti. Bazı fikirler vererek başladık. Elimiz yatkın olduğu için kendisine yardım etmeye başladım. Böylelikle yaptığı işler bizim de hoşumuza gitti. Bazı ürünleri evimizde kullanmaya başladık. Evimize gelen arkadaşlarımıza, dostlarımıza gösterdik. Onlar da beğendi. Bu şekilde ürünlerin aslında bir hobiden daha fazlası olduğunu anladık."

Topçu, bu sayede kendisinin de ahşaba olan ilgisinin arttığını ifade ederek, "Özellikle kuş evlerimiz, peçetelikler ve avizelerimiz çok talep görüyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Kayınpederime fikir olarak yardımcı oluyorum. Zımparalama, yapıştırmalar, cila ve boya işlerinde ben de katkı sağlıyorum." diye konuştu.