6 Şubat depremlerinde hasar görmüştü! Kahramanmaraş Ulu Cami yeniden ibadete açıldı

Cami İmam Hatibi Mustafa Hatimoğlu da caminin yeniden ibadete açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Asrın felaketi olarak bilinen büyük Kahramanmaraş depremlerinde camimiz ağır hasar aldı. Ancak devletimiz ve milletimiz var olsun, camimiz yeniden yaptırıldı. Tekrar camimize kavuşmuş olduk. Cami yeniden ibadete açıldı. Rabbim devletimize, milletimize ve bütün İslam âlemine bir daha böyle felaketler yaşatmasın. Çok mutluyuz" dedi.