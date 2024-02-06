6 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları!
Kahramanmaraş merkezli depremlerin bugün birinci yıl dönümü. Asrın felaketinde tam 11 etkilendi. Türkiye depremin 1. Yılında Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye ve Kilis’teki vatandaşları için yas tutuyor. Depremin yıldönümünde başsağlığı mesajları iletmek isteyenler 6 Şubat depremi taziye mesajları ve dualı, başsağlığı dileyen 6 Şubat depremi mesajları ve depremi anma sözleri için aramalarını hızlandırdı. İşte 6 Şubat depremi mesajları…
• 06 Şubat 2024 - 09:42 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2024 - 09:42 • Son Güncelleme: