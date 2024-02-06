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Gündem6 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları!
HaberlerGündem Haberleri 6 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları!
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6 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin bugün birinci yıl dönümü. Asrın felaketinde tam 11 etkilendi. Türkiye depremin 1. Yılında Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Osmaniye ve Kilis’teki vatandaşları için yas tutuyor. Depremin yıldönümünde başsağlığı mesajları iletmek isteyenler 6 Şubat depremi taziye mesajları ve dualı, başsağlığı dileyen 6 Şubat depremi mesajları ve depremi anma sözleri için aramalarını hızlandırdı. İşte 6 Şubat depremi mesajları…

• 06 Şubat 2024 - 09:42 • Son Güncelleme:
• 06 Şubat 2024 - 09:42 • Son Güncelleme:
16 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları

6 Şubat depremi yıldönümü mesajları ve deprem anma sözleri ile ilgili aramalar depremin 1. Yıldönümünde depremde hayatını kaybeden vatandaşları anmak, yakınlarına başsağlığı dilemek isteyenler tarafından sorgulanıyor. 6 Şubat 2023 tarihinde sabaha karşı 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem tam 11 ilde binlerce canın kaybına neden oldu. Yüzyılın felaketinde yakınlarını kaybedenler ve deprem şehirleri felaketin 1. yıl dönümünde unutulmadı. İşte 6 Şubat depremi anma mesajları ve yıldönümü sözleri…

26 Şubat depremi anma mesajları ve yıldönümü sözleri

6 Şubat depremi anma mesajları ve yıldönümü sözleri

"Bugün, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, kaybettiğimiz sevdiklerimizi saygıyla anıyoruz. Dualarımız, bu acı günü yaşayan herkese güç ve sabır versin."

"6 Şubat depreminin üzerinden 1 yıl geçse de, o gün yaşanan acı ve kayıplar hala yüreklerimizde. Unutmadık, unutmayacağız. Hayatını kaybedenlerin anısına bir kez daha başsağlığı diliyorum."

36 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları

"Bugün, 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin izlerini hala taşıyoruz. Ancak bu izler, bizi daha sağlam temeller üzerinde bir araya getiriyor. Depremin mağdurlarına ve kayıplarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum."

"6 Şubat depreminin yıldönümünde, yaşadığımız acıyı ve kaybettiğimiz canları bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Ancak bu acı, bizi bir araya getiriyor ve dayanışmamızı güçlendiriyor."

46 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları

"Bugün, 6 Şubat depreminin yıldönümünde, kaybettiğimiz canları bir kez daha anıyoruz. Dualarımız, bu acı günü yaşayan herkesle birlikte.”

"6 Şubat depreminin üzerinden yıllar geçse de, o gün yaşanan acı ve kayıplar hala yüreklerimizde taze. Kaybettiklerimizi unutmadık, unutmayacağız. Dualarımız, onlarla birlikte."

56 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları

"Bugün, 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin hüznüyle bir aradayız. Kaybettiğimiz canlar için bir kez daha başımızı eğiyor, hayatta kalanlara umut ve dayanışma mesajları yolluyoruz."

"6 Şubat depremi, acıyı ve yıkımı hatırlatıyor ama aynı zamanda dayanışmanın ve insanın gücünün de altını çiziyor. Bugün, birbirimize destek olmayı, sevgiyi paylaşmayı hatırlıyoruz."

6Deprem taziye mesajları

Deprem taziye mesajları

"Depremin yol açtığı acı ve kayıplar karşısında derin bir üzüntü içindeyim. Kaybettiğiniz sevdikleriniz için içtenlikle başınız sağ olsun."

"Depremin yarattığı derin acıyı paylaşıyor ve yaşadığınız kayıplar nedeniyle size başsağlığı diliyorum. Rabbim sabır versin, güç versin."

76 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları

"Depremin yarattığı acıyı ve kaybı paylaşıyor, derin üzüntülerimi sizinle birlikte yaşıyorum. Rabbim, kaybettiğiniz sevdikleriniz için size sabır versin."

"Depremin getirdiği acı ve yıkım karşısında söylenecek çok az şey var ancak bilin ki dualarımız sizinle. Kaybettiğiniz sevdikleriniz için içtenlikle başınız sağ olsun."

"Depremin yarattığı derin acı ve üzüntü karşısında kelimeler yetersiz kalıyor. Ancak bilin ki dualarımız sizinle, yaşadığınız kayıplar için başınız sağ olsun."