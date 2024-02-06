6 Şubat depremi mesajları | 6 şubat depremi ile ilgili sözler ve dualı, başsağlığı dileyen, resimli, taziye içeren 6 Şubat depremi yıldönümü ve anma mesajları!

"Bugün, 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin izlerini hala taşıyoruz. Ancak bu izler, bizi daha sağlam temeller üzerinde bir araya getiriyor. Depremin mağdurlarına ve kayıplarına bir kez daha baş sağlığı diliyorum."



"6 Şubat depreminin yıldönümünde, yaşadığımız acıyı ve kaybettiğimiz canları bir kez daha yüreklerimizde hissediyoruz. Ancak bu acı, bizi bir araya getiriyor ve dayanışmamızı güçlendiriyor."