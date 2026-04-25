6 gündür kapalıydı: Hakkari Van arasında ulaşım sağlandı!

"Bu kapsamda, minibüs, pikap ve binek araçlar için kontrollü geçiş sağlanmakta, ancak mevcut şartlar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmemektedir. Bölgede olası çökme, kayma ve benzeri olumsuzlukların yaşanması halinde trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla trafik akışında yapılacak düzenlemeler ve uyarıların dikkatle takip edilmesi ve yönlendirmelere riayet edilmesi büyük önem arz etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.