54 bin maaşla binlerce işçi alınıyor! İşte aranan meslekler
2026 yılında işçi alımında dev bir adım atılıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu ülkelerden 54 bin Euro maaşla 50 bin işçi alımı için başvurular başladı. Sağlık sektöründen teknik zanaat dallarına kadar pek çok alanda istihdam sağlanacak. İşte aranan meslekler...
Avusturya, ciddi boyutlara ulaşan iş gücü açığını kapatmak amacıyla nitelikli ve yarı nitelikli binlerce çalışanı istihdam etmeye hazırlanıyor.
Yayınlanan güncel ilanlara göre özellikle teknik alanlarda görev yapacak personellere yıllık yaklaşık 54 bin euro tutarında bir kazanç vaat ediliyor.
Özellikle 'mavi ve gri yaka' olarak adlandırılan teknik ve zanaat kollarında 40 ile 50 bin euro arasında yeni personelin iş başı yapması planlanıyor. Türkiye’den yapılacak başvurularda adayların belirli mesleki kriterleri ve dil yeterliliğini karşılaması bekleniyor.
Avusturya hükümeti, işçi alımlarında maaşların 'Toplu İş Sözleşmeleri' ile koruma altına alındığını vurgulayarak çalışan haklarının güvence altında olduğunun altını çizdi.
Diğer ve en yaygın yöntem ise 'Kırmızı-Beyaz-Kırmızı Kart' olarak bilinen çalışma ve oturum izni süreci. Bir işverenden resmi teklif alanlar, meslek grubuna göre 55 ile 70 puan barajını aşarak bu izne sahip olabiliyor.
Ayrıca adayların Avusturya’da kalacakları yerin kanıtını sunmaları ve aylık ortalama 1.300 ile 1.500 euro civarında bir finansal yeterliliğe sahip olduklarını belgelemeleri gerekiyor. Temiz bir adli sicil kaydı ve güncel sağlık sigortası da vize onay sürecindeki kritik maddeler arasında bulunuyor.