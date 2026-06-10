5 yıl önce kendi işini kuran anne ve iki kızı sektöre yön veriyor! İşte kadın gücüyle kurulan başarı hikâyesi...

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Müşterilerin evlerinden halıları minibüsleriyle teslim alan Melisa ve Eda Kömürcü kardeşler, anneleriyle birlikte tesiste yıkama, durulama, kurutma ve paketleme işlemlerini gerçekleştiriyor. Hazırlanan halılar yine kendi araçlarıyla müşterilere teslim edilirken, yüksek katlı binalarda taşıma işlemlerini de kendileri yapıyor.Melisa Kömürcü, lise yıllarından bu yana aile işletmesinde görev aldığını belirterek, dağıtım, toplama ve adres planlamalarını üstlendiğini, annesi ve ablasıyla birlikte işleri büyütmek için çalıştıklarını söyledi.Eda Kömürcü ise aile işletmesini geliştirmek amacıyla Erzincan’da kalmayı tercih ettiğini ifade ederek, paketleme, dağıtım ve toplama işlerinin yanı sıra servis aracının şoförlüğünü de yaptığını dile getirdi.