5 aylık hasret bitiyor! Bilbilan yolunda karla mücadele devam ediyor
Artvin ile Ardahan’ı Ardanuç üzerinden birbirine bağlayan stratejik öneme sahip Bilbilan Yaylası yolunda, 5 aylık kış uykusu sona eriyor. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığına karşı başlatılan karla mücadele çalışmaları, dron kameralarına yansıyan büyüleyici görüntülerle gündeme oturdu. Ekiplerin dev kar kütlelerini adeta bir tünel açarcasına yardığı zorlu mesai sürerken, ortaya çıkan manzara izleyenleri kendine hayran bırakıyor.
Artvin ile Ardahan’ı Ardanuç ilçesi üzerinden birbirine bağlayan Bilbilan Yaylası yolunda karla mücadele çalışmaları sürerken, bölgedeki etkileyici manzara dikkat çekiyor. Yaklaşık 5 aydır kapalı olan yolda ekiplerin çalışmaları devam ederken, yolun kısa sürede açılması planlanıyor.
Geçtiğimiz günlerde Ardahan tarafından başlatılan kar temizleme çalışmalarına Artvin tarafından da destek verilirken, karlı dağlar arasında ilerleyen iş makineleri zorlu mücadeleyi gözler önüne serdi. Çalışmalar dronla havadan görüntülenirken, ortaya göz alıcı görüntüler ortaya çıktı.
Karla kaplı yaylada yavaş yavaş ilerleyen iş makineleri, yer yer metrelerce yüksekliğe ulaşan kar örtüsüyle birlikte bölgede adeta bir kar denizi görüntüsü oluşturdu.
Her yıl yaz ve kış aylarında bölgeyi fotoğraflayan Artvin Çoruh Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şule Ceylan, "Burası hem yaz mevsiminde çok güzel hem de kış mevsiminde ayrı bir güzelliğe sahip. Şu an yolun açılması için çalışmalar sürüyor, biz de burayı incelemeye geldik. Görüldüğü üzere yaklaşık 2 metre kar var. Gerçekten muhteşem bir manzarası var" dedi.
Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından Bilbilan yolunun kısa süre içerisinde yeniden ulaşıma açılması beklenirken, bölgedeki doğal güzellikler ise her mevsim ziyaretçilerini cezbetmeye devam ediyor.