40 yıl önce mağaradaki Osmanlıca uyarıyı dinlemedi! Nevşehir'de arkeolog kazı sırasında bayıldı

2

Halil, bu tür efsaneleri saçmalık olarak görüyordu ve kazıya devam etti. Mağaranın derinlerinde kilitli bir taş kapı buldular. Kapının üzerinde yan yana oturan bir kadın ve bir erkek figürü vardı. Erkek figürü yüzü olmayan bir siluet gibi görünüyor, kadının gözleri ise Halil’in yeminine göre parlıyordu. İşçiler korkmuş ve kazıyı bırakmak istemişti, ancak Halil onları ikna etti.