40 saniyede 1.5 milyon liralık altın buhar oldu! Kameralara anbean yansıdı
Kağıthane'de gece saatlerinde kuyumcu dükkanına giren maskeli 3 şüpheli, tezgahta bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. 40 saniye süren soygun iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 04.15 sıralarında Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre maskeli 3 şüpheli, araçla caddedeki Cengiz K.(78)'nın sahibi olduğu kuyumcunun önüne geldi. İş yerinin kepengini kısan şüpheliler arından içeriye girerek tezgaha yöneldi. Tezgahta bulunan yaklaşık 1.5 milyon lira değerindeki altınları çalan soyguncular, geldikleri araca binerek uzaklaştı.
Yaklaşık 40 saniye süren soygun kuyumcunun güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, kuyumcuya giren 3 şüphelinin yaklaşık 40 saniyede soygunu gerçekleştirdikleri anlar yer aldı. Olayın ardından alarmın çalması üzerine gelen iş yeri sahibi Cengiz K., ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceleyerek, kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.
Olayı gören tamirci Mustafa Nacar, "Adamlar buraya gelmiş levye getirmişler. İlk önce levyeyi sokup kastırmışlar. Kastırdıktan sonra kepengi içeriye doğru çekmişler. O an insan girebilecek kadar bir alanı çıkartmışlar. Daha sonra kapının arkasında kompoziti var. Ona vurup içeriye girmişler, alarm çalmış. Malzemeleri almışlar götürmüşler. Alarm çalmasaydı daha fazla çalacaklardı. Alarm çaldı o sıra burada taksici vardı. Taksici önünde araba olduğu için göremedi, fark edemedi. Levye ve çekiç sesi duyduk sesi ama araba orada durduğu için orayı göremedik. İşte o an girdiler aldılar, elleri uzandığı kadar toplamışlar. Sonra kaçtılar gittiler, bizde şimdi kepengi topluyoruz. 200 gram falan vardır çalınan. Bu işlem en az 15 dakika sürmüştür" dedi. (DHA)