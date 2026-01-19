40 saniyede 1.5 milyon liralık altın buhar oldu! Kameralara anbean yansıdı

3

Olayı gören tamirci Mustafa Nacar, "Adamlar buraya gelmiş levye getirmişler. İlk önce levyeyi sokup kastırmışlar. Kastırdıktan sonra kepengi içeriye doğru çekmişler. O an insan girebilecek kadar bir alanı çıkartmışlar. Daha sonra kapının arkasında kompoziti var. Ona vurup içeriye girmişler, alarm çalmış. Malzemeleri almışlar götürmüşler. Alarm çalmasaydı daha fazla çalacaklardı. Alarm çaldı o sıra burada taksici vardı. Taksici önünde araba olduğu için göremedi, fark edemedi. Levye ve çekiç sesi duyduk sesi ama araba orada durduğu için orayı göremedik. İşte o an girdiler aldılar, elleri uzandığı kadar toplamışlar. Sonra kaçtılar gittiler, bizde şimdi kepengi topluyoruz. 200 gram falan vardır çalınan. Bu işlem en az 15 dakika sürmüştür" dedi. (DHA)