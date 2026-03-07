40 kilometre arayla iki mevsim: Yüksekova'da son 10 yılın en çetin kışı, Esendere'de bahar havası
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde son 10 yılın en çetin kış şartları hüküm sürerken, 40 kilometre mesafedeki Esendere beldesinde bahar havası yaşanıyor.
Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu bölgede, iki yerleşim yeri arasındaki iklim farkı havadan görüntülendi.
"Tek coğrafya iki ayrı iklim"
Bölgede etkili olan kar yağışı, Yüksekova ilçe merkezinde yaşamı adeta durma noktasına getirdi.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 1 metreyi aşarken, yüksek rakımlı köylerde evler ve araçlar kar kütlelerinin altında kaldı.
Yüksekova'nın kışı sürerken, komşu belde Esendere'de kardan eser kalmadı.
"Besiciler meralara akın etti"
Yüksekova'da besiciler hayvanlarını ahırlarda ve yoğun kar altında beslemeye çalışırken, Esendere'de hava sıcaklığının yükselmesiyle doğa canlandı.
Kar örtüsünün tamamen kalktığı beldede sakinler, küçükbaş hayvanlarını meralara çıkararak otlatmaya başladı.
"Bir tarafta kar altında yaşam, bir tarafta bahar hazırlığı"
Bölge sakinlerinden çiftçi Ferhat Diri, "Yüksekova-Esendere hattında yaz ve kış aynı anda yaşanıyor.
Biz burada hayvanlarımızı dışarıda, yeşeren alanlarda otlatırken, 40 kilometre ötemizdeki Yüksekova hala beyaz esaretin altında.
Bu coğrafyanın kendine has özelliği böyle; bir taraf baharı kutlarken diğer taraf kışla mücadele ediyor.
Temennimiz karın bir an önce erimesi" dedi.