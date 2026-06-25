4 yıl önce kuruldu, yüzlerce kadına istihdam kapısı oldu! Ninelerinden kalan tarifleri kazanca dönüştürüyorlar

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Midyat Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Gülten Erol ise ''Bu tarihi mekanda nenelerimizin daha önceden bizlere miras olarak bıraktığı bu güzel lezzetleri biz de bir sonraki nesle aktarabilmek adına ve Midyat'a gelen yerli ve yabancı turistlerin bu güzel lezzetini tadabilmek için biz el lezzetlerimizin yapılıp ve satılabileceği bir mekan oluşturduk'' diye konuştu.