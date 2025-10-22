4 yıl incelendi sadece Yozgat'ta yetişiyor! Tanesi 40 lira: Kargoyla gönderilmiyor

3

Bağrıbütün tohumunun başka lokasyonlara götürüldüğünde normal kavuna dönüştüğünü ve bu özelliğinden dolayı coğrafi işaret tescili aldığını söyleyen Erol Gürgen şöyle konuştu : "Bu bağrıbütün dediğimiz yöremize özgü endemik bir kavun. İçinden çekirdekleri bütün çıktığı için bağrı bütün diyoruz. Diğer yöresel anlamı ‘yer muzu’ olarak adlandırılıyor. Hem tadından hem de aromasından hem de şeklinden ve renginden ‘yer muzu’ olarak adlandırıyoruz. Her dönem daha fazla etkiliyor ama bu sene iklim şartlarından dolayı verim çok az. Yoksa her sene ekimi artıyor, çünkü talep çok fazla."