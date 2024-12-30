31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular kapalı mı, kaça kadar açık?
Yılbaşında kuyumcular açık mı, sorusu 1 Ocak resmi tatili dolayısı ile vatandaşların gündemine geldi. Ocak yeni yılın ilk gününde altın alım yada satımı yapacak olan vatandaşlar yılbaşı kuyumcuların çalışma saatlerine göre hareket edecekler. Resmi tatillerde çoğu esnaf çalışmazken, ancak bazı büyük alışveriş merkezlerindeki kuyumcular faaliyetine devam edebiliyor. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular açık mı, kapalı mı?
• 30 Aralık 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2024 - 15:45 • Son Güncelleme: