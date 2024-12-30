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Gündem31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular kapalı mı, kaça kadar açık?
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31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular kapalı mı, kaça kadar açık?

Yılbaşında kuyumcular açık mı, sorusu 1 Ocak resmi tatili dolayısı ile vatandaşların gündemine geldi. Ocak yeni yılın ilk gününde altın alım yada satımı yapacak olan vatandaşlar yılbaşı kuyumcuların çalışma saatlerine göre hareket edecekler. Resmi tatillerde çoğu esnaf çalışmazken, ancak bazı büyük alışveriş merkezlerindeki kuyumcular faaliyetine devam edebiliyor. Peki, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular açık mı, kapalı mı?

• 30 Aralık 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
• 30 Aralık 2024 - 15:45 • Son Güncelleme:
131 Aralık ve 1 Ocakta kuyumcular kapalı mı, kaça kadar açık

31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcuların çalışma saatleri, öne çıkan konulardan oldu. 31 Aralık yılbaşı, resmi tatil olmadığı için kuyumcular genellikle normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak 1 Ocak resmi tatil olmasından dolayı kuyumcular genellikle kapalı oluyor.

231 ARALIK YILBAŞINDA KUYUMCULAR AÇIK MI

31 ARALIK YILBAŞINDA KUYUMCULAR AÇIK MI?

31 Aralık, resmi tatil olmadığı için kuyumcular genellikle normal çalışma saatlerinde açıktır. Ancak yılbaşı akşamına denk gelmesi nedeniyle bazı kuyumcular mesaiyi erken bitirebilir.Büyük şehirlerdeki kuyumcuların ve alışveriş merkezlerindeki şubelerin daha uzun süre açık kalması bekleniyor.

31 OCAKTA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI

1 OCAK'TA KUYUMCULAR AÇIK MI, KAPALI MI?

1 Ocak, yılbaşı tatili olduğu için Türkiye'deki kuyumcuların büyük çoğunluğu kapalıdır. Resmi tatil olması sebebiyle kuyumcular, bankalar ve diğer birçok işletme genellikle hizmet vermez. Ancak bazı büyük alışveriş merkezlerindeki kuyumcular açık olabilir.