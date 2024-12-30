31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcular kapalı mı, kaça kadar açık?

31 Aralık ve 1 Ocak'ta kuyumcuların çalışma saatleri, öne çıkan konulardan oldu. 31 Aralık yılbaşı, resmi tatil olmadığı için kuyumcular genellikle normal çalışma saatlerinde hizmet vermeye devam ediyor. Ancak 1 Ocak resmi tatil olmasından dolayı kuyumcular genellikle kapalı oluyor.