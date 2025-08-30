30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sivas'ta gündem oldu: Giydiği Kıyafetlerle Gençlere Unutulmaz bir ders veriyor!

4

Tarihi kültürü yaşatmaya çalıştığını ifade eden Taşkın, "Beni bu kıyafetlerle görenler duygulanıyor, bana 'Gazi misin?' diye soruyorlar. Ben de 'Askerliğini yapan her insan gazidir' diyorum. İnsanlar bize tarihi yaşatıyorsun diyorlar. 18 Mart’ta Çanakkale kıyafeti, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Bayramı’nda o dönemin asker kıyafetlerini giyiyorum. Ayrıca İstanbul’un fethi için mehter takımı kıyafetleri giyiyorum. Tarihi yaşatmanın verdiği duygudan ötürü bu kıyafetleri aldım" dedi.