30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Sivas'ta gündem oldu: Giydiği Kıyafetlerle Gençlere Unutulmaz bir ders veriyor!
Kaynak : İHA
Sivas'ta milli ve tarihi günler, bir devlet memurunun eşsiz çabalarıyla farklı bir anlam kazanıyor. Nurettin Taşkın, giydiği tarihi kıyafetler ve taşıdığı dev Türk bayrağıyla kentte ilgi odağı oluyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda giydiği asker kıyafetiyle gözleri üzerine çeken Taşkın, bu davranışının amacının genç nesillere tarih bilinci aşılamak olduğunu belirtiyor.
Sivas'ta milli gün ve haftalarda tarihi yansıtan kıyafetler giyen Nurettin Taşkın, ilgi odağı oluyor. Asker kıyafetleri giyerek dev sancak ile kentte gezen Taşkın, görenlerin dikkatini çekiyor.
Aslen Yozgatlı olan ve Sivas'ta devlet memuru olan Nurettin Taşkın, giydiği ilginç kıyafetler ile dikkatleri üzerine çekiyor. Milli açıdan önemli olan gün ve haftalarda eski askeri kıyafetler giyerek dev Türk bayrağı taşıyan Taşkın, vatandaşların ilgisiyle karşılaşıyor.
İlk olarak Yeniçeri kıyafeti temin ederek sokaklarda gezdiğini ifade eden Taşkın, genç nesle tarih bilincini aşılamak amacıyla askeri kıyafetler de giydiğini ifade etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103'üncü yıldönümünde de asker kıyafetini giyen Taşkın, dev Türk Bayrağı ile fotoğraf çektirdi.
Tarihi kültürü yaşatmaya çalıştığını ifade eden Taşkın, "Beni bu kıyafetlerle görenler duygulanıyor, bana 'Gazi misin?' diye soruyorlar. Ben de 'Askerliğini yapan her insan gazidir' diyorum. İnsanlar bize tarihi yaşatıyorsun diyorlar. 18 Mart’ta Çanakkale kıyafeti, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet Bayramı’nda o dönemin asker kıyafetlerini giyiyorum. Ayrıca İstanbul’un fethi için mehter takımı kıyafetleri giyiyorum. Tarihi yaşatmanın verdiği duygudan ötürü bu kıyafetleri aldım" dedi.