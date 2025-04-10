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Gündem3 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor! 'Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış'
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3 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor! 'Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış'

Iğdır'da, 3 lisenin bulunduğu çevre yolu üzerine 15 yıl önce kurulan üst geçidi, öğrenciler ve vatandaşlar, 'Yolumuzu uzatıyor' diyerek kullanmıyor. Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, "Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış" dedi.

Özkan AYDIN, IĞDIR (DHA)
• 10 Nisan 2025 - 10:48 • Son Güncelleme:
Özkan AYDIN, IĞDIR (DHA)
• 10 Nisan 2025 - 10:48 • Son Güncelleme:
13 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

Söğütlü Mahallesi’nden geçen çevre yolu üzerindeki Iğdır Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi’nin öğrencileri ile vatandaşların kullanması için yaklaşık 15 yıl önce kurulan üst geçit ‘Yolumuzu uzatıyor’ denilerek kullanılmıyor.

23 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

 Her gün ölümü göze alıp yolun karşısına geçen öğrenciler ile vatandaşların ölüme davetiye çıkardığını söyleyen Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, buna kısa sürede bir önlem alınmasını istedi.

33 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

Sinay, "Köprünün bulunduğu çevre yolunun hemen yanında yüzerce öğrencinin eğitim gördüğü 3 lise bulunmakta. Bu okula gidip gelen öğrenciler ve vatandaşlar maalesef üst geçidi kullanmıyor.

43 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

Öğrencilerin karşıya geçtiği yolda ne ışık ne de yaya geçidi var. Geçidi kullanmayan öğrenciler araçların hızla seyrettiği yolda ölüme davetiye çıkarıyor.

53 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış.

63 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

Yetkililer, yola tel örgü çekerek yayaları üst geçit kullanılmak zorunda bırakmalı.

73 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

Bugüne kadar ölümlü ve birçok yaralamalı kazaya neden olan yolun kullanılmaması için kurulan üst geçide bakıldığında ayak izinin olmaması buranın hiç kullanılmadığını gösteriyor" diye konuştu.

83 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış

Bölgedeki bir lisede eğitim gören Yasin Gürcan (16) ise "Üst geçit yolumuzu çok uzatıyor. Burası kestirme olduğu için tercih ediyoruz. Yola tel örgü çekilirse mecbur kullanmak zorunda kalırız" dedi.