3 lisenin olduğu yerde bulunan üst geçit yol uzuyor diye kullanılmıyor! 'Bugüne kadar aksesuar olarak kullanılmış'
Iğdır'da, 3 lisenin bulunduğu çevre yolu üzerine 15 yıl önce kurulan üst geçidi, öğrenciler ve vatandaşlar, 'Yolumuzu uzatıyor' diyerek kullanmıyor. Iğdır Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Burkay Sinay, "Üst geçit maalesef bugüne kadar sadece aksesuar olarak kullanılmış" dedi.
Özkan AYDIN, IĞDIR (DHA)
• 10 Nisan 2025 - 10:48 • Son Güncelleme:
Özkan AYDIN, IĞDIR (DHA)
• 10 Nisan 2025 - 10:48 • Son Güncelleme: