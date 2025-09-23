3 deprem gördü sadece 2 santim kaydı! Almanlar projeyi çizdi, Türk işçiler yaptı: Tren garı hala ayakta
Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin ardından şehirde ayakta kalan tek yapı özelliğine sahip 87 yıllık Erzincan Tren Garı, temelindeki sadece 2 santimetrelik kaymayla adeta yeni depremlere meydan okuyor.
Erzincan Tren Garı, sade ve işlevsel çizgileriyle Cumhuriyet dönemi mimarisinin izlerini taşıyor. Erzincan'a hattın ilk treni 10 Aralık 1938'de ulaşmış, gar ise 11 Aralık 1938'de resmi olarak hizmete açıldı.
Doğu- batı hattının önemli kavşaklarından biri olan Erzincan Tren Garı, Doğu Ekspresi'nin uğrak durakları arasında yer alıyor. Bugün de hem turistik yolculukların hem de lojistik taşımacılığın vazgeçilmez merkezlerinden birisi.
Dünyanın en büyük depremleri arasında gösterilen 1939 depreminin yanı sıra 1983 ve 1992 depremlerine rağmen şehirde ayakta kalmayı başaran tek bina özelliğine sahip Erzincan Tren Garı 1,5 santimetrelik hasarla yeni depremlere meydan okuyor.
Alman mühendisler tarafından projelendirilen ve 1938'de Türk işçilerin kısa bir sürede inşa ettiği Erzincan Tren Garı, meydana gelen yıkıcı depremlere şahitlik ederek kentte ayakta kalabilen tek bina olmasıyla adeta mühendislik dersi veriyor.