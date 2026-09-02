3 aylık çalışma bitti ama tehlike bitmedi! Hamsu Köprüsü'nde yürüyenler tedirgin
02.09.2026 - 11:17Güncellenme Tarihi:
Bilecik’te geçen yıl 3 aylık yenileme çalışmasının ardından yeniden trafiğe açılan Hamsu Köprüsü’nde unutulan güvenlik telleri tehlikeye davetiye çıkarıyor. Yaya yolundaki tel örgülerin yerine takılmaması nedeniyle tedirginlik yaşayan mahalle sakinleri, güvenlik önlemlerinin bir an önce tamamlanmasını istiyor.
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Bilecik'te geçtiğimiz yıl yenileme çalışması yapılan Hamsu Köprüsü'nün güvenlik tellerin yeniden yapılmaması tehlikeye davetiye çıkarıyor.
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Bilecik kent merkeziyle Bahçelievler Mahallesi ile Hürriyet Mahallesini birbirine bağlayan Hamsu Köprüsü'nde geçen yıl yenileme çalışması başlamıştı. 3 ay süren çalışma çalışması sonrası köprü yeniden trafiğe açıldı.
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Yenile çalışması sonrası köprü üzerinde sağlı sollu yayaların kullandığı yürüyüş yolunda korkulukların üzerinde bulunan güvenlik tel örgüleri yeniden yerine koyulmadı. Bu durum yayalar için büyük bir tehlike oluştururken, vatandaşlar tellerin yeniden yerine takılmasını istediler.