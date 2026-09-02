3 aylık çalışma bitti ama tehlike bitmedi! Hamsu Köprüsü'nde yürüyenler tedirgin

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Yenile çalışması sonrası köprü üzerinde sağlı sollu yayaların kullandığı yürüyüş yolunda korkulukların üzerinde bulunan güvenlik tel örgüleri yeniden yerine koyulmadı. Bu durum yayalar için büyük bir tehlike oluştururken, vatandaşlar tellerin yeniden yerine takılmasını istediler.